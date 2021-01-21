Миллион для четвероногих. Кольцовская база реабилитации животных получила президентский грант

Волонтеры базы реабилитации животных в наукограде Кольцово (Новосибирская область) базы стали выиграли президентский грант на сумму 1,4 миллиона рублей. «Это еще один шаг к развитию нашего проекта. Это вклад в улучшение качества жизни бездомных животных, в безопасность и чистоту нашего города. Поставлены серьезные задачи. Впереди нас ждет много работы. Мы действуем только в интересах животных», – сообщают сотрудники базы.

На полученные деньги волонтеры купят оборудование для операционной и проведения реабилитации, а также оснастят центр индивидуальными вольерами.

База уже семь лет оказывает ветеринарную помощь бездомным животным. Там лечат от переломов, инфекций, ожогов и обморожений, а также проводят операции по стерилизации бездомных собак и кошек, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение животных на улицах.