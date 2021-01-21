Веры в лучшее у нас не отнять. Новосибирцы попали в топ-5 оптимистов России

Аналитики агентства Zoom Market изучило настроение жителей двадцати трех крупнейших мегаполисов России. Эксперты опросили около трех тысяч человек, чтобы узнать их отношение к жизненным трудностям. Респондентам задали несколько вопросов, касающихся отношения к неизбежно возникающим проблемам. В частности, считают ли они такие ситуации в чем-то полезными, несущими в себе важные жизненные уроки? Кроме того, в рейтинге учитывалось желание горожан поныть, пожаловаться на неудачи.

Выяснилось, что среди сибиряков немало оптимистов: новосибирцы оказались на пятой строчке рейтинга, а томичи еще выше – на третьей. А самые главные оптимисты, судя по исследованию, живут в Краснодаре и Москве.