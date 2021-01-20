Сила добра. В театре «Красный факел» подвели итоги акции «Будьте добры!» в поддержку Дома ребенка №1

Благотворительный марафон завершился большим концертом, который прошел под девизом «Я с вами!».
В Новосибирском академическом драматическом театре «Красный факел» подвели итоги одиннадцатой благотворительной акции «Будьте добры!» в поддержку Дома ребенка №1. Акция стартовала 1 декабря 2020 года, и в течение полутора месяцев любой желающий мог хотя бы на минутку превратиться в Деда Мороза, готовящего подарки для ребятишек.
Под елочкой в гардеробной зоне театра «Красный факел» можно было оставлять развивающие игры и музыкальные книги, фломастеры и краски, альбомы для рисования и пластилин, а также практичные и необходимые вещи – ортопедическую обувь, предметы гигиены. Там же была установлена колба для посильных денежных взносов, которые можно было перечислить и на указанную карту Сбербанка.
16 января традиционно – уже в седьмой раз – марафон добра завершился большим благотворительным концертом под слоганом «Я с вами!». В нем приняли участие не только краснофакельцы, но и актеры почти всех новосибирских театров: «Глобус», «Старый дом», НГДТ под руководством Сергея Афанасьева, «Первый театр», НОВАТ, Музыкальный театр. Концерт прошел в «КаФе» «Красного факела», подарив гостям и участникам атмосферу искренней любви и тепла.
Все подарки и собранные средства в размере почти девяноста шести тысяч рублей будут переданы в Дом ребенка №1.
Команда «Красного факела» благодарит всех, кто поучаствовал в этом марафоне добра.
Фото: архивы пресс-служб
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