Инструкция по применению: как пошагово пройти вакцинацию – от записи в поликлинику до постпрививочных правил

В регионе стартовала масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции. Оборудованием для хранения вакцины оснастили почти все взрослые поликлиники. Сейчас в Новосибирской области насчитывается сорок один прививочный пункт, в ближайшее время их станет как минимум пятьдесят девять. Рассказываем, как записаться на укол, долго ли придется ждать своей очереди и есть ли противопоказания для введения препарата «Спутник V».

1. Запись к врачу⠀

Записаться можно через портал госуслуг: достаточно кликнуть на вкладку «Защити себя и своих близких» на главной странице сайта. После этого на экране появится страница с кнопкой «Записаться на вакцинацию». В карточке для записи на прием к врачу вносим данные недостающих документов. Нажимаем «Далее». Выбираем поликлинику, пункт «врач-терапевт (вакцинация)» или «вакцинация от COVID-19», удобное время и записываемся. Также на прививку можно записаться по телефону, позвонив в свою поликлинику.

2. Прием в поликлинике и сама прививка

С собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Сначала терапевт проведет осмотр, и лишь затем будет сама прививка. Чтобы ее сделать, возможно, придется ехать в другую поликлинику — условия для хранения вакцины пока есть не везде.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции могут новосибирцы, достигшие совершеннолетия. К вакцинации не допустят тех, кто переболел ОРВИ за месяц до прихода к врачу. Также среди противопоказаний беременность, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, обострение хронических болезней, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, тяжелые аллергические реакции в анамнезею

Если вы относитесь к приоритетным категориям, прививку будет сделать проще. «„Спутник V“ разнаряжается в пункты вакцинации по мере поступления в регион. Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше шестидесяти пяти лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов, – отмечает министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – При дальнейшем поступлении вакцины категории вакцинируемых будут расширяться».

3. Повторная вакцинация

Спустя двадцать один день после первой прививки вакцину нужно ввести второй раз. В течение трех дней после вакцинации не мочите место инъекции, не посещайте сауну и баню, не пейте алкоголь, избегайте чрезмерных физических нагрузок. Если место прививки покраснело, отекло или разболелось, примите антигистаминное средство. Если после вакцинации повысилась температура, помогут нестероидные противовоспалительные препараты.

Фото: архивы пресс-служб