Новосибирцы могут пройти расширенную диспансеризацию – список обследований пополнился

Региональный минздрав сообщает, что после возобновления после коронавирусных ограничений диспансеризация стала пользоваться у населения повышенным спросом. Пройти ее можно в любой поликлинике по месту жительства по предварительной записи без очереди.

В наступившем году расширен список обследований в рамках диспансеризации: добавили консультацию врача-дерматовенеролога, дерматоскопию, а также исследование гликированного гемоглобина. «Такие обследования были включены в список для того, чтобы на ранних стадиях исключить злокачественные заболевания кожи и определить стадии сахарного диабета при его выявлении», – прокомментировала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.