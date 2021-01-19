Ушла из жизни Ирина Демчук, глава банка «Открытие» в Новосибирской области

Старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Николаевна Демчук скончалась 19 января в возрасте пятидесяти шести лет.

Глава региона Андрей Травников сказал, что «эта новость потрясла, оказалась полной неожиданностью». «В Ирине Николаевне было столько энергии и целеустремленности. Она была прирожденным лидером, профессиональным руководителем, надежным партнером. Искренне любила Новосибирскую область, была настоящим патриотом региона, в котором жила и работала, – подчеркнул губернатор. – Преждевременный уход Ирины Николаевны – невосполнимая утрата для ее родных и близких, друзей и коллег, для всей Новосибирской области».

В банковской сфере Ирина Демчук работала с 1993 года (ведущий экономист в Белонфинбанке). С 1999 года была управляющим ОАО «НОМОС-БАНК» в Новосибирске. С июня 2009-го, когда была назначена президентом НОМОС-БАНК-СИБИРЬ, и по настоящее время занимала пост управляющего Сибирским филиалом ПАО Банк «ФК Открытие». В 2016 году Ирине Демчук было присуждено почетное звание «Заслуженный экономист Новосибирской области».

Фото: архивы пресс-служб