«Госуслуги» помогут. С 31 января можно будет записаться на вакцинацию через универсальный портал

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что записываться на противоковидную вакцинацию можно будет через портал госуслуг. Пока запись на сайте и в приложении работает в тестовом режиме, а с 31 января появится отдельная специализированная форма. «Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон не выходя из дома», — подчеркнул господин Чернышенко.

Он добавил, что пока идет отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с порталом госуслуг: «Этот процесс, конечно, зависит от субъектов, от власти на местах — насколько они оперативно включились в работу. Но, по нашей информации, все идет успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации».

Сведения о записи на вакцинацию будут появляться в личном кабинете пользователя портала. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения, напоминания об этом будут приходить в установленные дни: сначала ежедневно, а потом немного реже. После второй прививки можно будет оформить электронный сертификат — QR-код, который можно будет предъявлять при необходимости. Вице-премьер добавил, что на портале госуслуг есть также форма обратной связи по вакцинации, и призвал пользователей оставлять отзывы: «Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы. И, конечно, если есть положительные впечатления о вакцинации или работе врачей, пожалуйста, тоже пишите! Мы передадим медикам, им очень важна ваша благодарность».