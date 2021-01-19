18+
  • Город
  • Общество

Скончался актер театра «Красный факел» Григорий Шустер. Ему было 80 лет

Причина смерти Григория Александровича не сообщается.

На восемьдесят первом году жизни скончался актер театра «Красный факел» Григорий Шустер, которого называли «главным Дедом Морозом Новосибирска». Помимо работы в театре актер преподавал в театральных студиях города и в Новосибирской государственной консерватории. Григорий Шустер также выступал в качестве автора сценариев и режиссера новогодних интермедий театра, участвовал в городских культурных мероприятиях.

«Артист исключительного дарования, в своем творчестве он стирал границы жанров и побеждал стереотипы, присущие любому амплуа, — говорится в сообщении театра «Красный факел». – Его работы всегда отличали мягкий юмор и удивительное сочетание подробного сценического существования с неповторимой, почти детской легкостью игры. Григорий Александрович обладал живой фантазией, воображением и даже небольшие роли наделял яркими, запоминающимися чертами».

В 2013 Григорий Шустер году получил премию «Парадиз» за роль Василия Базарова в спектакле «Отцы и дети» (в номинации «Лучший дуэт»). В 2016 году актер получил премию «За выдающийся вклад в театральное искусство Новосибирска», а в 2018-м ему присудили почетную премию «За честь и достоинство» V Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит».

Комментарии

Наши проекты