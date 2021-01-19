Хотелось бы пенсию около 48 тысяч рублей. Именно такую сумму новосибирцы считают приемлемой для комфортной жизни в старости

Аналитики выяснили, что новосибирцы в возрасте сорока пяти-шестидесяти лет считают необходимым для достойной жизни на пенсии. Более чем для девяноста процентов опрошенных приоритетами являются собственное жилье, качественная медицина, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом. По мнению новосибирцев, для всего этого достаточно 47 700 рублей, что на 4,6% (2 100 рублей) больше, чем в среднем по стране.

Качественная медицина, в том числе платная (девяносто восемь процентов), собственная квартира или дом (девяносто семь процентов), полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (девяноста семь процентов) возможность заниматься спортом или другим хобби (девяносто семь процентов), современная бытовая техника (девяносто шесть процентов), доступ к культурным ценностям (театры, выставки, книги – девяносто пять процентов), возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (восемьдесят восемь процентов) — вот перечень возможностей, которые большинство новосибирцев хотят иметь на пенсии. Владение собственным автомобилем относят к обязательным уже только семьдесят три процента опрошенных. А свободное время (двадцать семь процентов) и помощь по дому (двадцать девять процентов) в преклонном возрасте интересуют чуть менее трети респондентов.