Новосибирские родители не могут получить январские пособия. Почему детские выплаты задерживают?

Родители ребятишек от трех до семи лет находятся в недоумении: «Где наши деньги?» – спрашивают они. Ранее семьи с маленькими детьми получали выплаты в начале месяца, в начале 2021 года произошли задержки из-за новогодних каникул. В социальных сетях сибиряки публикуют тревожные посты: «Пришло ли кому в январе пособие на ребенка от трех до семи лет?» — спрашивает жительница Искитима в паблике «ВКонтакте» «Подслушано в Искитиме». В комментариях ей отвечают, что пособия пока никто не получил, некоторые высказывают предположение, что пособия задерживают по причине «январского безденежья».

В Центре социальной поддержки населения Бердска специалисты по выплатам объяснили, когда будут перечислены средства: «Пособия от трех до семи лет начисляются до 26 числа каждого месяца, они приходят каждому по-разному. До 26 января все выплаты будут начислены».