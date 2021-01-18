Общественный транспорт ждет масштабная иммунизация: новосибирских водителей и кондукторов начнут массово прививать от ковида

На аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал о начале массовой вакцинация работников общественного транспорта.

По словам господина Хальзова, с 18 января в Новосибирской области работают тридцать три пункта вакцинации населения от вирусной инфекции. Всего в области иммунизацию от COVID-19 на данный момент прошли три тысячи сто пятнадцать человек. К концу недели власти планируют развернуть новые точки для вакцинации – их будет пятьдесят семь. Кроме того, министр отметил, что в минувшую субботу в регион поступила партия препарата «Спутник V» - еще четыре тысячи шестьсот восемьдесят доз.

Константин Хальзов подчеркнул, что в приоритетном порядке вакцину получают медики, сотрудники системы образования и пациенты с хроническими заболеваниями. Также начинается массовая иммунизация сотрудников транспорта – кондукторов и водителей.

