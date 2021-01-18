На родине встретили душевно. Алексея Навального, прилетевшего в Москву из Берлина, отвезли в отделение полиции

Задержанный оппозиционер Алексей Навальный сейчас находится во втором отделе УМВД Химок на проспекте Мира, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. «Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят, он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске», — написал он в Твиттере. По словам господина Гимади, перед отделом дежурят пешие патрули полиции и съемочные группы. «Защитникам и семье не могли сообщить, где он, а кому захотели — без проблем», — возмущается юрист. В течение нескольких часов после задержания соратники Навального не знали, где он.

Алексея задержали перед прохождением пограничного контроля, адвоката Ольгу Михайлову к нему не пускали. По ее словам, сначала политика держали в транзитной зоне аэропорта, паспорт у него сразу забрали, не дали возможность никому позвонить. ФСИН распространила заявление, что задержание связано с «многократными нарушениями испытательного срока» по делу «Ив Роше». Оппозиционер был объявлен в розыск 29 декабря 2020 года.

Соратники Навального считают, что задержание было безосновательным, условия испытательного срока он не нарушал. «Навального теоретически можнo было бы задержать на сорок восемь часов (практически по любому поводу) — но нет, они пишут, что оставляют его под стражей до суда. Такой процедуры просто не существует», — заявил Леонид Волков, ссылаясь на заявление ФСИН.

