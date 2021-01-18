И все-таки маски. Вакцинированные от коронавирусной инфекции все равно должны соблюдать масочный режим?

В стране началась массовая вакцинация от COVID-19, количество привитых растет день ото дня. В связи с этим все чаще звучит вопрос о необходимости ношения масок для уже привитых граждан. Нужно ли вакцинированным носить СИЗы, когда у них уже выработались антитела, защищающие от вируса. На этот вопрос ответил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко: «Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования».