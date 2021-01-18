Купели и ковид. Ученые оценили возможность подхватить инфекцию во время купаний на Крещение

Заразиться коронавирусной инфекцией в проруби возможно, но ключевую опасность представляют теплые раздевалки и места отдыха. По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, вероятность заразиться COVID-19 в проруби минимальна. Серьезную опасность представляют помещения для отогрева и переодевания. Это тесные места с плохой вентиляцией воздуха, объясняет ученый изданию РБК. Ученый подчеркивает, что возбудитель коронавируса в воде хоть и встречается, но не в том количество, которое необходимо для заражения.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович полагает, что основную опасность во время крещенских купаний представляет скученность людей. По ее словам, если возле купели находится множество людей, не соблюдающих социальную дистанцию, может быть активирована цепочка заражений. Кроме того, стрессовое воздействие холодной воды на организм увеличивает риск инфицирования.



