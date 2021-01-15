Прорубь на озере Жемчужина исключили из крещенского списка. Новосибирцев, которые будут купаться в неположенных местах, ждут штрафы

На официальном сайте мэрии появился новый список крещенских купелей. В итоге решено, что проруби для омовений будут организованы в двух местах на реке Обь и только в Ленинском районе. Озеро Жемчужина Сибири из перечня исключено, поскольку территория вокруг озера на Охотской названа не приспособленной для размещения большого количества людей.

Окунуться в прорубь на Крещение можно будет в микрорайоне Затон (улица Заобская, 97) и на пожарном причале МЧС (улица 1-я Чулымская, строение 10). В Затоне купель будет работать сутки с 00.00. до 24.00. На пожарном причале всех желающих примут с 9.00. до 21.00. На купелях будут дежурить муниципальные спасатели, бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники МЧС. После окончания дежурства проруби законсервируют, лестницы и другое оборудование уберут.

«Мероприятие официально проводится на двух купелях, но могут появиться желающие, которые захотят окунуться, выполнить обряд в необорудованных местах, но мы должны максимально организовать работу: где не положено — не допустить, где положено — обеспечить безопасность. Это наша главная задача, — подчеркнул начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко. — Необорудованные места не предназначены для проведения обряда — человек просто окунется в холодную воду. Официальные купели будут освящены и подходят для проведения религиозных мероприятий».

Стоит отметить, что при организации омовений будет действовать масочный режим, в палатках для переодевания нужно соблюдать социальную дистанцию.