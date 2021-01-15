Минтранс остался доволен. В ведомстве отмечают, что новосибирцы стали более ответственно соблюдать масочный режим

Новосибирцы стали лучше соблюдать масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Очередная проверка соблюдения санитарных мер безопасности прошла в пятницу, 15 января 2021 года, на остановке «Площадь Сибиряков-Гвардейцев». Специалисты провели более тридцати разъяснительных бесед, после которых пассажиры надели маски.

По словам начальника управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Андрея Бенимецкого, рейды проводят регулярно. Результаты проверок показывают улучшения обстановки. Местные жители стали лучше соблюдать масочный режим. «За прошедшую неделю по данным статистики Роспотребнадзора ситуация значительно улучшилась на наземном автомобильном и городском электрическом транспорте. Также ситуация стабильна в метрополитене», – отметил господин Бенимецкий.

Нарушителей все также выявляют, но это происходит реже. Правоохранители составляют на них административные материалы и направляют в суд. Нарушителям грозят штрафы в размере от тысячи до трех тысяч рублей.

Фото: архивы пресс-служб