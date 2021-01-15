Для всех желающих. В Новосибирске началась массовая антиковидная вакцинация

В новосибирских медучреждениях стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Так, в городской поликлинике №1 прививки желающим начали делать с 11 января. Всего в поликлинике вакцинацию прошли двести новосибирцев. Большая часть из них относятся к группам риска в силу своей профессиональной деятельности: речь идет о медиках, педагогах, социальных работниках. Четверть вакцинированных – те, кто сам решил записаться на такую процедуру. Очередь выстраивается на много дней вперед.

Люди сами звонят в поликлинику с просьбой записаться на вакцинацию. Кроме того, врачи предлагают пациентам сделать прививку во время приема. Желающих формируют в группы по пять человек. Каждая пятерка приходит в поликлинику в свое время с разницей в полчаса – во избежание большого скопления людей.