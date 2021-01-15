По моему прогнозу, в следующем году нас ждет примерно та же картина, что и сейчас. К середине 2021-го экономика достигнет дна, со второй половины года начнется общий рост. В данный момент скорость падения замедлилась, так как предприниматели, особенно русские, из любой ситуации найдут выход. Большинство бизнесменов уже адаптировались к новой реальности, многие запустили новые проекты. Например, мы первыми влетели в этот кризис, практически в один момент, но и первыми из него начали выходить. У некоторых с точностью до наоборот. Например, стройиндустрия последней почувствует дыхание кризиса и последней начнет из него выбираться.

Особенно сильный удар пандемия нанесла по сфере туризма – самой динамично развивающейся отрасли мирового хозяйства. В прошлом году ее объем составил двенадцать процентов мирового ВВП, в этом году туристическая деятельность практически запрещена. Но даже в таких условиях мы не сдаем позиций. Недавно я общался с руководителем Accor Hotels в Восточной Европе – эта группа компаний объединяет около пятидесяти отельных брендов и, по его словам, в 2020 году они заключили контрактов больше, чем в прошлом. Как на днях заявил мой пятилетний сын: «Добро всегда побеждает зло». Мы все не раз слышали эту фразу, но только когда она прозвучала из уст ребенка, я понял, насколько она глубока. Ведь суть человеческой жизни – быть счастливым. В человеческой природе заложено созидание, стремление к безопасности, успеху и комфорту. А это о многом говорит и вселяет уверенность, что все будет хорошо.

Я не сомневаюсь в перспективах туристического бизнеса, поэтому мы находимся в поиске новых направлений. Уже полгода работаем в Сочи – ищем варианты, как зайти в этот регион. Если в докоронавирусное время в России было пятнадцать миллионов невыездных – это силовики и госслужащие, которым запрещено покидать страну, то сейчас к ним присоединились все мы. Курс национальной валюты вносит свои ограничения. Когда доллар стоил двадцать пять рублей, можно было сдавать квартиры в Новосибирске и прекрасно жить в Таиланде. Сегодня доллар взлетел так, что для большинства теплые страны закрылись надолго, и люди будут вынуждены путешествовать и отдыхать в России. И, в общем, для страны это не плохо: до этого наши туристы вывозили из страны более пятидесяти миллиардов долларов в год. Сейчас эти деньги будут работать на нашу экономику.

К середине 2021-го экономика достигнет дна, со второй половины года начнется общий рост

Если говорить о гостиничном бизнесе в Новосибирске, то в 2020 году наш отель Marriott должен был, наконец, выйти в плюс. Но будем честны: мы не достигнем целевых показателей, так как потеряли минимум двадцать пять процентов оборота, а это как раз та прибыль, на которую мы рассчитывали. Конечно, операционная деятельность убытков не несет, и мы идем выше точки операционной безубыточности, но есть цена денег, есть такие статьи затрат, как ремонт и реновация, что дает серьезный перевес в минусовую сторону. Доход бизнес-отелю приносит не только номерной фонд, но и ивенты – конференции, симпозиумы и другие корпоративные мероприятия. В 2019 году на четырех наших площадках состоялось свыше тысячи семисот событий, в 2020-м – меньше пятисот. Это направление практически уничтожено. Плановой наполняемости отелей в этом году мы тоже не увидим. Сейчас внутренний туризм стимулируется государством благодаря двадцатипроцентному кешбэку, и это очень хорошая поддержка для отельного бизнеса. Хотя, конечно, пока не все клиенты знают об этом – к примеру, у нас единицы таких заселений, но санаторно-курортная отрасль активно пользуется этим предложением. Более того, государство снизило ставки по кредитам, при условии, что компания не сократила штат, и это для нас тоже сыграло значительную роль.

1 сентября 2020 года в жилом комплексе «Жуковка» мы открыли школу «РОСТ». Тот факт, что нам пришлось запускать проект в пандемию, конечно, отразилось на работе образовательного учреждения. Самый большой набор – это первоклашки, поэтому мы разбили их на два класса, но даже при таком раскладе в каждом учится от восьми до тринадцати человек. Благодаря этому, например, мы смогли полностью отказаться от удаленки.

Сейчас главное – не унывать и не расслабляться. То, что происходит сегодня, напоминает притчу про двух лягушат: угодив в крынку с молоком, один смирился и пошел ко дну, а другой продолжал бороться, взбил масло и выскочил из нее. По сути, в экономике сейчас такая же ситуация. Есть круг забот, который сжимается вокруг твоего горла, а есть круг влияния, который ты расширяешь, опираясь на волю и стремление к счастью, а вместе с ним ты расширяешь и границы возможного.

Фото: архивы пресс-служб