Выбор для купания небольшой. На праздник Крещения в Новосибирске будут работать всего две купели

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в городе не будут вводиться запреты на религиозные службы и крещенские купания в купелях 19 января. Однако мэрия учла рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции. «В крещенские праздники будут работать две купели, во-первых, будет в микрорайоне Стрижи, вторая – в микрорайоне Затон. Мы будем обеспечивать безопасность. Даны поручения МЧС, там будут врачи», – отметил градоначальник.

В микрорайоне Стрижи купель оборудуют на озере Жемчужина Сибири в районе школы №51 на улице Охотской, в микрорайоне Затон – на реке Обь в районе здания Заобская, 97. Другие купели в этом году работать не будут из-за напряженной эпидемиологической обстановки.