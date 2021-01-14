Свалка – не место для елок. На этом настаивают депутаты Госдумы

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил запретить забирать на полигоны новогодние елки. Причина в большой нагрузке на коммунальные службы после праздников. «Ели, пихты и другие хвойные деревья надо включить в перечень объектов, которые не подлежат захоронению и не могут приниматься на полигоны, – подчеркнул господин Бурматов. – Это ценное сырье, которое прекрасно подходит для вторичной переработки. К тому же, в отличие от пластика, это экономически выгодно».

Из переработанных деревьев делается так называемая щепа, которую можно использовать как удобрение для растений. Измельченная древесина может пойти в зоопарк для обустройства клеток животных. Проблема в том, что для исполнения инициативы нужно, чтобы пунктов приема и переработки елок в России стало больше. Сейчас новогодние деревья можно сдать на переработку только в десяти регионах страны.