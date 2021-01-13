«От трех до семи» будут получать больше. Детские пособия вырастут в два раза

Владимир Путин сообщил о повышении в два раза пособий для детей от трех до семи лет. Их получают семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Пособие назначают в размере половины детского регионального прожиточного минимума. Родители могут подать заявление электронно, через портал госуслуг, лично в МФЦ и органах соцзащиты.

Чтобы выполнить поручение президента, власти установят трехступенчатую систему с максимальным размером пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка. Стандартным размером остается пятьдесят процентов от регионального детского прожиточного минимума. Если такое пособие не обеспечит доход в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то его повысят до семидесяти пяти процентов от прожиточного минимума. Если и это не поможет вывести семью из числа нуждающихся, то родители получат сто процентов регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, власти сохранят способ получения пособий. Семьям по-прежнему не придется подавать дополнительных справок для выплаты. Соцзащита рассчитает размер пособия по заявлению гражданина и по сведениям государственных информационных систем. Заявления на повышенное пособиe можно подавать с 1 апреля 2021 года. Расчет выплаты сделают задним числом с 1 января.