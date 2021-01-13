Новая причина для увольнения. Новосибирцев без прививки от COVID-19 могут лишать работы

В декабре 2020 года в «Календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показателям» включили и вакцинацию от COVID-19. По закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» человек без прививки от коронавируса может получить запрет на въезд в определенные страны. Кроме того, ему могут отказать в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения при возникновении массовых инфекционных заболеваний или при угрозе эпидемий. Также новосибирцев без прививки от COVD-19 могут не брать на работу в сферы деятельности, где есть высокий риск заболевания инфекционными недугами.

«Конечно, отказ от любой прививки — установленное законом право гражданина, – отмечает Юрист Алексей Аржанников. – Но и отказавшийся от прививки должен организовывать свою жизнь и деятельность таким образом, чтобы исключить возможность собственного заражения инфекцией и возможность переноса инфекции на окружающих его людей».



