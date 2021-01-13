Станет проще дом построить. Процедуру использования материнского капитала упростят

Минтруд предложил упростить процедуру распоряжения средствами материнского капитала: при компенсации затрат на строительство жилого дома исключить предоставление отдельного документа, подтверждающего проведение работ. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Семьям больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд России акт выполненных работ при использовании средств маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома. Также при строительстве жилья на средства маткапитала не нужно будет предъявлять документ, подтверждающий проведение основных работ по возведению дома (монтаж фундамента, возведение стен и кровли). Достаточно будет по окончании строительных работ предоставить только выписку из Росреестра в Пенсионный фонд о том, что дом находится в собственности.