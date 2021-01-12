Что с пенсией? Кто сможет выйти на пенсию и получить выплаты в этом году

Изменения коснутся повышения пенсионного возраста, страхового стажа и минимального количества пенсионных коэффициентов. Двенадцать лет трудового стажа и как минимум двадцать один пенсионный коэффициент необходимы в 2021 году для получения права на установление страховой пенсии. Еще одно изменение касается возраста пенсионеров. В 2021 году выйти на пенсию смогут женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, то есть достигшие возраста 56,5 лет и 61,5 год соответственно. Они могут отправиться на заслуженный отдых во втором полугодии наступившего года. Повышение пенсионного возраста не коснется получателей пенсии по инвалидности. Тем, кто потерял трудоспособность, вне зависимости от возраста, назначаются выплаты.

Досрочно выйти на пенсию в 2021 году смогут женщины пятидесяти шести лет 1965 года рождения, родившие и воспитавшие четырех детей. Но лишь при условии, что у них накопилось пятнадцать лет стажа работы и не менее два пенсионного коэффициента.

Правом досрочно выйти на пенсию по старости могут воспользоваться и граждане, которые работали в тяжелых, опасных или вредных условиях. Это шахтеры, спасатели, водители общественного транспорта и те работники, за которых работодатели уплачивали дополнительные взносы на пенсионное страхование. Также льготный выход на пенсию положен врачам, педагогам и представителям творческих профессий.

«С 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения необходимой̆ продолжительности требуемого специального стажа в соответствии с занимаемой должностью», — сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Новосибирской области.

Пенсии по старости выросли с 1 января 2021 года на 6,3%. Страховые пенсии получают более семисот шестидесяти тысяч пенсионеров в Новосибирской области. Прибавка индивидуальна для каждого пенсионера, она зависит от размера получаемой пенсии. В среднем по России пенсии выросли на тысячу рублей. Общеустановленная фиксированная выплата к пенсии по старости составит 6 044 рубля в месяц.