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Нам кредитки не нужны. Новосибирцы стали реже использовать кредитные карты

Количество выпущенных карт сократилось более чем на тринадцать процентов.

НБКИ (Национальное бюро кредитных историй) сообщило об уменьшении объема кредитных банковских карт, выпущенных на территории Новосибирской области: в 2020 году по сравнению с 2019-м их стало меньше на 13,1%. «Рекордные показатели снижения выдачи кредитных карт были достигнуты в весенний период пандемии. В данный период бюро зафиксировало сокращение сегмента розничного кредитования более чем на шестьдесят процентов», – рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Стоит отметить также, что банки ужесточили кредитную политику, теперь они стараются выдавать займы только надежным, платежеспособным клиентам.

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