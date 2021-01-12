Нам кредитки не нужны. Новосибирцы стали реже использовать кредитные карты

НБКИ (Национальное бюро кредитных историй) сообщило об уменьшении объема кредитных банковских карт, выпущенных на территории Новосибирской области: в 2020 году по сравнению с 2019-м их стало меньше на 13,1%. «Рекордные показатели снижения выдачи кредитных карт были достигнуты в весенний период пандемии. В данный период бюро зафиксировало сокращение сегмента розничного кредитования более чем на шестьдесят процентов», – рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Стоит отметить также, что банки ужесточили кредитную политику, теперь они стараются выдавать займы только надежным, платежеспособным клиентам.