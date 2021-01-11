Новая реальность детских садов. Персональные горшки, запрет на массовые мероприятия и одноразовая посуда

В детсадах по требованию Роспотребнадора ужесточили антиковидные меры до 2022 года. Для всех – детей, педагогов, родителей – обязательна бесконтактная термометрия на входе. Все, кто заходит в помещение, должны обрабатывать руки антисептиком и надевать маски. Исключение составляют дети, которые могут находиться без масок. Перед приемом детей воспитатели должны протереть все поверхности дезинфицирующим средством. Под запретом на весь год оказываются массовые мероприятия.

Впервые в детских садах разрешат использовать одноразовую посуду. Также в новой редакции СанПиНа указано: горшки в ясельных группах должны быть индивидуальными с соответствующими пометками. А ребятам постарше необходимо обзавестись персональными стульчаками от унитаза.