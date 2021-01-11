Оставайся на берегу. Из-за коронавирусной пандемии новосибирцам могут запретить купаться в проруби?

Несмотря на то, что официального запрета на купание пока нет, в нашем регионе эту традицию могут временно отменить, ограничить доступ к прорубям на Крещение. Власти рассматривают несколько сценариев проведения праздника. «Есть общий запрет на проведение массовых мероприятий. С соблюдением всех норм купание никто не запрещал, – отметил глава региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания 11 января. – Нужно определиться: или вы некоторые традиционные места купания закрываете, тогда нужно обеспечить недопущение граждан туда, или вы готовите места для купания в день Крещения Господня. Нужно меры предпринять, осталась неделя». Губернатор сообщил, что порядок проведения Крещения власти обсудят 12 января.

Руководитель Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что дополнительных ограничений на время празднования не вводят. Главам муниципальных образований направят предложения по соблюдению санитарных требований.