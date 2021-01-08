Виктор Толоконский признается в любви Новосибирску и поздравляет горожан с наступившим 2021-м

2020 год был тяжелым, поэтому хочу акцентировать внимание на хорошем: поздравить новосибирцев с Новым годом и пожелать им, в первую очередь, здоровья – сегодня эта фраза приобретает особое значение. Также хочется пожелать людям настроиться на позитивные изменения в жизни, чтобы вместо страха перед вирусом и будущим они чувствовали собственную силу, а вместо неопределенности и подавленности – стремление к новому, лучшему, желание дарить свою любовь окружающим. Это поможет преодолеть любые препятствия и невзгоды. Государственным структурам тоже посоветовал бы создавать всеобщий настрой к принятию новых решений, созиданию и реализации новых проектов.

Каждый житель нашего города и региона должен видеть будущее своей семьи, друзей, страны. Я безумно люблю Новосибирск: здесь я родился, живу, работаю. Здесь мои учителя – именно они давали мне силы, и ученики – они продолжают дела и проекты, которые когда-то мы начинали вместе. Здесь выросли мои дети, здесь растут мои внуки, здесь очень много дорогих моему сердцу людей, и я очень хочу, чтобы они жили мечтой, руководствуясь девизом: «Кто, если не мы». Ведь нам здесь жить и нам делать эту жизнь лучше.

Фото: архивы пресс-служб