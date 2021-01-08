Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова считает, что прошедший год стал для всех уроком и периодом открытий

Главным уроком 2020 года стало стремительное изменение нашего мира после появления коронавирусной инфекции: пандемия заставила нас взглянуть на привычные вещи под другим углом, пересмотреть некоторые принципы работы. Если раньше мы думали, что в нашей сфере деятельности онлайн-формат не всегда возможен, то теперь это первое условие организации любого мероприятия или события. И сейчас онлайн-коммуникации стали для нас привычным методом решения вопросов. Можно даже сказать, что весь год стал и уроком, и открытием одновременно. Мы живем в удивительное время!

Фото: архивы пресс-служб