Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова считает, что прошедший год стал для всех уроком и периодом открытий

Заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии отмечает, что 2020-й доказал жизнеспособность онлайн-формата.
Главным уроком 2020 года стало стремительное изменение нашего мира после появления коронавирусной инфекции: пандемия заставила нас взглянуть на привычные вещи под другим углом, пересмотреть некоторые принципы работы. Если раньше мы думали, что в нашей сфере деятельности онлайн-формат не всегда возможен, то теперь это первое условие организации любого мероприятия или события. И сейчас онлайн-коммуникации стали для нас привычным методом решения вопросов. Можно даже сказать, что весь год стал и уроком, и открытием одновременно. Мы живем в удивительное время!
Фото: архивы пресс-служб
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