Константин Хальзов: «Эпидемия коронавируса рано или поздно закончится, а то, чему мы научились, то, что удалось сделать, – останется»

В этом году мы сумели очень быстро перестроить систему здравоохранения под абсолютно нестандартные задачи, научились работать в ситуации чудовищных перегрузок, когда невозможно что-то точно спланировать не то что на полгода – на неделю вперед, и стратегические решения приходится принимать ежедневно. Считаю, что со многим мы справились. Конечно, были проблемы, но мы старались решать их максимально быстро и четко.

Результат работы, который я считаю самым важным, – тот факт, что в нашем регионе ни на один день не прекратилось оказание медицинской помощи тем пациентам, которым нельзя приостанавливать лечение: онкологических, с ВИЧ, туберкулезом, травмами, острыми патологиями. Нам удалось перепрофилировать почти шесть тысяч инфекционных коек и сохранить экстренную помощь по всем направлениям.

Этот год расставил правильные акценты

Нацпроект «Здравоохранение» продолжается без задержек: строительство, ремонты, покупка оборудования – все мероприятия реализуются в соответствии с планом, ничего не отменили и не отложили.

Этот год научил решать очень сложные задачи и оперативно реагировать на изменения ситуации. Но, как говорится, нет худа без добра. В системе здравоохранения за девять месяцев пандемии появилось множество нововведений. Вызвать врача на дом теперь можно через госуслуги, появились телемедицинские консультации в районных поликлиниках. Все это пришлось внедрять очень быстро. Эпидемия коронавируса рано или поздно закончится, а то, чему мы научились, то, что удалось сделать, – останется.

До 2020 года нам всем казалось, что мир стабилен, привычен, и так будет всегда. Всего год назад можно было купить билет на самолет и оказаться практически в любой точке мира, пойти без ограничений в кино, в театр, в ресторан. Маски носили только медики. Никто не предполагал, что жизнь так быстро и так сильно изменится. Этот год, несмотря на всю его сложность, расставил правильные акценты. Нужно ценить то главное, что есть у каждого из нас. И прежде всего – людей. Не откладывать на потом возможность встретиться с друзьями, сказать близким, что вы их любите.

Фото: архивы пресс-служб