Новый год через стекло. Дед Мороз и Снегурочка поздравили онкобольных ребятишек, зависнув на веревках перед окнами палаты

Маленькие пациенты, которые проходят лечение в отделении детской онкогематологии в Новосибирске, получили оригинальное поздравление от Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Из-за ковидного карантина им пришлось общаться с ребятами через окно. Об этом рассказали представители благотворительного фонда «Защити жизнь» на странице в фейсбуке. «Так уж вышло, что на елку в больнице попасть у них не получилось, но разве можно оставить ребят, которым приходится встречать Новый год не дома, без поздравлений и подарков? Ни в коем случае — решили они, и, передав мешок с подарками через своих помощников в больнице, отправились передавать ребятам и родителям приветы и новогоднее настроение. Через окно! — отметили в фонде. – Мы не устаем восхищаться нашими волонтерами и говорить, какие они у нас классные! Ни карантин, ни мороз, ни высота для них не преграда. Лишь бы на лицах детей сияли улыбки!»

Фото: фейсбук фонда «Защити жизнь»