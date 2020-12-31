Сергей Меняйло: «Тот факт, что наша экономика не захлебнулась в пандемии – это заслуга медицинских работников»

Уходящий год стал особым не только для нашей страны и Сибирского региона. Из-за пандемии коронавируса весь мир столкнулся с новой реальностью. Многие сферы деятельности практически полностью перешли в цифровое пространство. Кто мог, перевел своих сотрудников на «удаленку». Появились новые форматы работы в управлении, медицине, образовании, медиакоммуникациях. Многим из нас пришлось «перестраивать» сознание, привыкать к социальному дистанцированию, маскам, различным ограничениям. Привычные вещи, такие как общение, встречи с родными и друзьями, путешествия стали недоступными.

В то же время пандемия дала импульс развитию цифровизации, научным исследованиям в области биотехнологий. Так, новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал вакцину против коронавируса. Сейчас препарат проходит испытания, а в 2021 году начнется его массовое производство. Отдельные слова благодарности хочу сказать медицинским работникам, ведь в том, что наше общество, наша экономика не захлебнулись в пандемии – это во многом их заслуга. Они совершили настоящий подвиг. Благодаря их труду нам удалось выиграть время, перенастроить систему здравоохранения.

Пандемия дала импульс развитию цифровизации, научным исследованиям в области биотехнологий

Безусловно, пострадала экономика и более всего малый бизнес, особенно в сфере услуг. Президент и правительство страны пошли на беспрецедентные меры поддержки. Но здесь очень важно было принимать правильные решения, и приоритет был отдан сохранению жизни и здоровья людей. Как сказал президент РФ Владимир Путин, «в этой логике мы выстраивали наши действия в период эпидемии, формировали пакет антикризисных мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов граждан, стимулирование новых заказов в производственных цепочках».

В настоящее время в стране не планируется вводить тотальные ограничительные меры. Напротив, «донастраиваются» меры поддержки предприятий, предпринимателей, как оперативного, так и долгосрочного характера. Причем особый акцент делается на поддержку малого и среднего бизнеса. Хочу отметить, что именно в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» федеральные средства практически во всех сибирских регионах освоены на сто процентов.

Фото: архивы пресс-служб