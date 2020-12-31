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«Несмотря на непростую ситуацию и колоссальную нагрузку на медицину, мы продолжаем реализацию национального проекта „Здравоохранение“»

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов уверен, что пандемия еще раз подчеркнула, что этому направлению необходимо уделять пристальное внимание.

Важным результатом этого года стала мобилизация системы здравоохранения. В режиме цейтнота принимались решения, которые должны были настроить работу в новых условиях, а также позволили сдерживать темпы распространения инфекции и оказывать жителям области медицинскую помощь в необходимом объеме. На этом фоне мы не отказались от планов по дальнейшей модернизации системы. Наоборот, пандемия еще раз подчеркнула, что этому направлению необходимо уделять пристальное внимание. Несмотря на непростую ситуацию и колоссальную нагрузку на медицину, мы продолжаем реализацию национального проекта «Здравоохранение». В прошлом году в Новосибирской области открыты четыре Центра амбулаторной онкологической помощи, в этом году к ним добавятся еще три – в Карасуке, Татарске и Искитиме. Работа этих подразделений организована с главной целью – как можно быстрее выявить у пациента заболевание и начать лечение.

Реализация национальных проектов и региональных программ не останавливается ни на минуту

Продолжается ремонт и переоснащение медицинских организаций, внедрение бережливых технологий, приобретение современного оборудования, обновление и пополнение парка автомобилей скорой помощи. В 2020 году началось строительство сорока двух фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе восемнадцати – за счет средств федерального бюджета. До конца года будут введены в эксплуатацию тридцать два ФАПа. Завершение строительства еще десяти запланировано на 2021 год. Мы продолжаем развивать сеть региональных сосудистых центров для оказания круглосуточной специализированной лечебно-диагностической помощи. Досрочно сдан Перинатальный центр, он начнет работу по своему непосредственному профилю – это принципиальная позиция. Реализация национальных проектов и региональных программ не останавливается ни на минуту. 2020 год показал, что наши медики и руководители отрасли, их смежники – строители и производственники готовы к самым серьезным вызовам.

Фото: архивы пресс-служб

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