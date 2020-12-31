Важным результатом этого года стала мобилизация системы здравоохранения. В режиме цейтнота принимались решения, которые должны были настроить работу в новых условиях, а также позволили сдерживать темпы распространения инфекции и оказывать жителям области медицинскую помощь в необходимом объеме. На этом фоне мы не отказались от планов по дальнейшей модернизации системы. Наоборот, пандемия еще раз подчеркнула, что этому направлению необходимо уделять пристальное внимание. Несмотря на непростую ситуацию и колоссальную нагрузку на медицину, мы продолжаем реализацию национального проекта «Здравоохранение». В прошлом году в Новосибирской области открыты четыре Центра амбулаторной онкологической помощи, в этом году к ним добавятся еще три – в Карасуке, Татарске и Искитиме. Работа этих подразделений организована с главной целью – как можно быстрее выявить у пациента заболевание и начать лечение.

Реализация национальных проектов и региональных программ не останавливается ни на минуту

Продолжается ремонт и переоснащение медицинских организаций, внедрение бережливых технологий, приобретение современного оборудования, обновление и пополнение парка автомобилей скорой помощи. В 2020 году началось строительство сорока двух фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе восемнадцати – за счет средств федерального бюджета. До конца года будут введены в эксплуатацию тридцать два ФАПа. Завершение строительства еще десяти запланировано на 2021 год. Мы продолжаем развивать сеть региональных сосудистых центров для оказания круглосуточной специализированной лечебно-диагностической помощи. Досрочно сдан Перинатальный центр, он начнет работу по своему непосредственному профилю – это принципиальная позиция. Реализация национальных проектов и региональных программ не останавливается ни на минуту. 2020 год показал, что наши медики и руководители отрасли, их смежники – строители и производственники готовы к самым серьезным вызовам.

Фото: архивы пресс-служб