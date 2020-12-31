Станция метро «Спортивная», театр Афанасьева и гостиница «Турист» – мэр Новосибирска Анатолий Локоть о ключевых объектах 2020 года

Самый знаковый и масштабный объект 2020 года – станция метро «Спортивная». Мы значительно продвинулись в его строительстве: заказаны эскалаторы, идет надвижка крыши. Технически это очень сложный проект: осуществляется встраивание новой станции в действующую линию. Опыта таких работ прежде не было нигде в России, кроме Москвы. Однажды один новосибирец высказал мнение, что станция «Спортивная» не нужна. В старой интерпретации это действительно было так. Да, там находится пляж, до которого неудобно добираться, так как он расположен довольно далеко от остановки, но люди обходились – желание загорать и купаться в наше короткое сибирское лето сильнее. Но сейчас в Новосибирске рождается новая локация, новый центр притяжения для горожан. Для нашего города это что-то вроде Лужников в Москве – спортивно-парковый ансамбль. И чтобы он был включен в нашу с вами повседневную жизнь, чтобы были возможны прогулки и катание на роликах и велосипедах, чтобы дети и взрослые посещали секции – нужна станция метро. Это очень важно.

В этом году интенсивные работы шли еще на нескольких важных для города объектах. Сегодня можно уверенно говорить, что театр Афанасьева получит собственное помещение. Напомню, что с 2002 года для театра под руководством Сергея Афанасьева арендуется подвальное помещение на Вокзальной магистрали. В феврале 2016 года театру было передано в оперативное управление здание бывшего кинотеатра «Пионер». После масштабной реконструкции общая площадь помещений увеличится почти до трех тысяч квадратных метров. Бюджету города без поддержки «вытянуть» такой объект было бы не по силам. Тем не менее, еще не имея федерального финансирования, мы приступили к работам – было очень важно начать реконструкцию здания уже в этом году. Мы сумели убедить руководство федерального центра в необходимости начать финансирование проекта с этого года, а не с 2022-го, как это намечалось. И добились подтверждения получения всей суммы, выделенной на реконструкцию театра Афанасьева в течение двух ближайших лет.

Самый знаковый и масштабный объект 2020 года – станция метро «Спортивная»

Наконец ведутся работы на крупнейшем и самом, наверное, известном долгострое Новосибирска – гостинице «Турист», и уже ни у кого не остается сомнений в том, что к Чемпионату мира по хоккею объект будет завершен. Этому зданию в 2022 году исполнится полвека, если считать за точку отсчета дату презентации макета. Строительство было заморожено в середине 1980-х годов. С тех пор все попытки завершить стройку заканчивались провалом. Было очень непросто сдвинуть дело с мертвой точки. Пришлось действовать радикально: в 2018 году мы поставили перед собственником здания условие – или он достраивает объект, или мы забираем землю. Таким образом, у старейшего долгостроя Новосибирска появилась видимая перспектива завершения. Сегодня есть все предпосылки к тому, что свой пятидесятилетний юбилей эта «достопримечательность» площади Маркса встретит в новом статусе.

Все минувшие годы мы стремились строить как можно больше учреждений образования для детей. Если посмотреть по столицам других регионов, то мы находимся в числе лидеров. Завершая этот год, с гордостью можем говорить о таких цифрах: с 2014-го в Новосибирске построено пятьдесят детских садов и шестнадцать школ. И что важно – они были возведены там, где в этом была особенно острая необходимость. Только в этом году мы сдаем десять дошкольных учреждений, которые рассчитаны в том числе и на детей ясельного возраста. Открылись новые школы в микрорайонах «Родники», «Матрешкин двор». Сдан новый корпус лицея № 130. Строятся школы в микрорайоне «Снегири» и «Европейский берег».

И скажу еще об одном важном событии уходящего 2020 года. Мы отметили выдающуюся дату – семидесятипятилетие Великой Победы. В условиях пандемии все же состоялись парады Победы – в Москве, Новосибирске. Спасибо журналистам, операторам, режиссерам, техническим работникам телеканалов, которые объединились и сделали для нашего города прекрасную трансляцию на самом высоком уровне, благодаря чему каждый новосибирец смог быть причастным к этому событию.

Фото: архивы пресс-служб