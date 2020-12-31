«В 2020 году мы смогли минимизировать экономический ущерб максимальному числу отраслей», — Андрей Травников подводит итоги 2020-го для Новосибирской области

Пандемия стала проверкой на стрессоустойчивость для всей страны и для органов власти в частности. Нам пришлось оперативно принимать неординарные решения в постоянном взаимодействии с эпидемиологами, медиками, правоохранительными органами. При этом мы понимали: несмотря на угрозу распространения коронавируса нельзя допустить падения региональной экономики.

В 2020 году мы смогли минимизировать экономический ущерб максимальному числу отраслей. Все решения по возобновлению работы предприятий, введению компенсационных ограничительных мер я считаю полностью оправданными и своевременными. Об их «удачливости» надо судить по развитию ситуации в регионе, как в сфере экономики, так и в плане распространения инфекции. Конечно, принижать отрицательное влияние пандемии на бизнес нельзя, стороной нас эта «беда» не обошла, но потери оказались намного ниже, чем в среднем по стране. А некоторые предприятия – и мне очень приятно это слышать от их руководителей – благодаря взвешенным и своевременно принятым нами решениями, нарастили объемы производства и увеличили свое присутствие на рынке, стали более конкурентоспособными.

Уже несколько лет подряд объем инвестиций в основные средства на территории нашего региона растет, и прошлый год для нас стал рекордным – 248 миллиардов рублей с приростом на 19,1% к 2018 году. В 2020-м, несмотря на сложности, мы также смотримся неплохо, темпы роста превышают среднероссийские: за девять месяцев текущего года прирост составил еще 7,1%. А это залог увеличения доходной базы бюджета, появления новых рабочих мест и новых, в том числе инновационных предприятий.

Пандемия стала проверкой на стрессоустойчивость для всей страны и для органов власти в частности

Многие инновационные компании нашего региона также смогли найти новые возможности для развития в условиях возникших ограничений и вызовов. Яркий пример – Группа компаний «Медико-биологический союз», которая одной из первых в мире не только разработала тест-системы по выявлению коронавируса, но и организовала их масштабный выпуск. В институтах Новосибирского научного центра были организованы и получили аккредитацию Роспотребнадзора лаборатории на проведение ПЦР-диагностики заболевания ковидом. Научные организации региона, академические институты Новосибирского научного центра приняли участие в разработке новых методов лечения коронавирусной инфекции. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» представил собственную разработку – вакцину против SARS-CoV-2.

Второй важный результат – опыт борьбы с распространением коронавируса по защите населения от инфекции мы сможем использовать в дальнейшем в борьбе со ставшими уже традиционными ОРВИ и гриппом. Учитывая, что с пандемией такого масштаба мы все столкнулись впервые, многие решения вырабатывались буквально «с колес». Мы постоянно консультировались с медиками, санитарными врачами, коллегами из других регионов и федеральных министерств, ведомств. Думаю, в итоге все решения можно назвать адекватными ситуации.

Фото: архивы пресс-служб