Пусть ребенок едет дальше. Анатолий Локоть запретил высаживать детей из общественного транспорта, даже если у них нет масок

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запретил высаживать из муниципального транспорта на мороз детей, если они оказались без масок или без денег. Такие негуманные случаи зафиксированы в Новосибирске, а ведь впереди долгие каникулы, которые продлятся до 17 января. Причем синоптики обещают, что первая январская неделя будет холодной.



«Не дай бог, если кто-то высадит ребенка. В муниципальном транспорте сразу увольнение, в коммерческом тоже будем этого добиваться», - подчеркнул мэр Новосибирска. Данное решение связано с несколькими недавними случаями, когда детей в мороз высаживали из автобусов за отсутствие масок. Ведь пассажир без маски – это штраф для перевозчика. Тогда власти распорядились иметь запас гигиенических масок в каждом автобусе на маршруте, чтобы избегать подобных ЧП.