Пусть ребенок едет дальше. Анатолий Локоть запретил высаживать детей из общественного транспорта, даже если у них нет масок

Особенно актуален этот запрет на фоне возобновившихся сибирских морозов.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запретил высаживать из муниципального транспорта на мороз детей, если они оказались без масок или без денег. Такие негуманные случаи зафиксированы в Новосибирске, а ведь впереди долгие каникулы, которые продлятся до 17 января. Причем синоптики обещают, что первая январская неделя будет холодной.
«Не дай бог, если кто-то высадит ребенка. В муниципальном транспорте сразу увольнение, в коммерческом тоже будем этого добиваться», - подчеркнул мэр Новосибирска. Данное решение связано с несколькими недавними случаями, когда детей в мороз высаживали из автобусов за отсутствие масок. Ведь пассажир без маски – это штраф для перевозчика. Тогда власти распорядились иметь запас гигиенических масок в каждом автобусе на маршруте, чтобы избегать подобных ЧП.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.