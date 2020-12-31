Население России резко помолодело. Статус «молодежь» получили почти 13 миллионов человек

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, на федеральном уровне утверждены понятия «молодежь», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и «молодая семья». Кроме того, новый законопроект позволил увеличить возраст молодежи до тридцати пяти лет включительно. Напомним, что ранее возрастной «коридор» был уже на пять лет: к молодежи относили россиян от четырнадцати до тридцати лет. Благодаря нововведению численность молодежи в Российской Федерации резко выросла: она увеличилась на 12,7 млн человек и достигла отметку в 41 млн.