Население России резко помолодело. Статус «молодежь» получили почти 13 миллионов человек

Владимир Путин подписал законопроект, по которому возрастная планка молодежи повышается до 35 лет.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, на федеральном уровне утверждены понятия «молодежь», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и «молодая семья». Кроме того, новый законопроект позволил увеличить возраст молодежи до тридцати пяти лет включительно. Напомним, что ранее возрастной «коридор» был уже на пять лет: к молодежи относили россиян от четырнадцати до тридцати лет. Благодаря нововведению численность молодежи в Российской Федерации резко выросла: она увеличилась на 12,7 млн человек и достигла отметку в 41 млн.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.