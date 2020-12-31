Николая позовите к телефону! Робот Николай теперь принимает звонки от новосибирских пациентов

Интеллектуальный голосовой помощник Николай начал работу в Единой регистратуре по номеру 124 и по телефону горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции 122. Он в автоматическом режиме принимает все входящие звонки, осуществляет вызов врача на дом и записывает на прием к врачу. Сервис реализован министерством цифрового развития и связи Новосибирской области совместно с региональным министерством здравоохранения.

Если пациенту нужно вызвать врача себе или другому человеку, или записаться на прием к врачу, робот уточнит только ФИО, дату рождения и специальность врача. Все остальные необходимые данные робот Николай получит из региональной медицинской информационной системы.

Вызов врача на дом будет оформлен на текущую дату. Запись на прием будет осуществлена в поликлинику, к которой прикреплен пациент. При необходимости робот также подтверждает и удаляет ненужную запись.

Если пациент обращается по другому вопросу, или робот затрудняется распознать речь, он переведет звонок на оператора. По предварительным прогнозам, Николай сможет самостоятельно обслужить до пятидесяти процентов звонков.

Осуществление вызова и запись к врачу роботом Николаем повышает скорость обслуживания пациентов, сокращает время ожидания на линии и обеспечивает стопроцентный дозвон.

«Мы надеемся, что робот возьмет на себя все типичные ситуации с вызовом врача. А живые операторы смогут в спокойном режиме, подробно проконсультировать тех пациентов, кто обращается в регистратуру и на горячую линию с более сложными вопросами», - отмечает министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.