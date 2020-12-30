А салюты будут? Петардам и бенгальским огням россияне предпочитают салюты

В новогоднем рейтинге, который составило исследовательское агентство Zoom Market, наш город – далеко не лидер. На первой строчке «взрывного топа» оказался Екатеринбург, за ним следуют Москва и Краснодар. Новосибирск – лишь на шестнадцатом месте.

В опросе приняли участие почти три тысячи жителей крупных городов России. Большинство респондентов (шестьдесят девять процентов) отдают предпочтение салютам, за петарды проголосовали девятнадцать процентов опрошенных, за бенгальские огни – восемь процентов, а за хлопушки – всего четыре.

«Шесть процентов от общего числа россиян, попавших в выборку, выступают категорически против использования любой пиротехники в связи с неудачным опытом использования ее ими, их родственниками и знакомыми», — отмечают эксперты Zoom Market.