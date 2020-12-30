Больше денег на ребенка. В 2021 году вырастут детские выплаты

Ожидается, что с 1 февраля 2021 года в России проиндексируют выплату беременным женщинам. Деньги смогут получить те, кто встанут на учет в срок до двенадцатой недели. В настоящее время размер выплаты составляет 675 рублей, ожидается индексация размера примерно в 4%. Аналогичное повышение ожидается и в части декретных выплат. Их назначают за 70 дней до родов, а также спустя 70 дней после появления ребенка. Ранее трудоустроенные получают выплаты от работодателя, остальным платит государство.

На 4,3% проиндексируют единовременную выплату в 18 тысяч рублей молодым родителям. Повышение также произойдет с 1 февраля 2021 года. Чтобы получить эти средства, нужно подать заявление за шесть месяцев до появления малыша на свет. Схема та же: лицам с официальной работой средства перечислит работодатель, остальные смогут рассчитывать на поддержку от государства. Обратиться нужно в отделение Соцзащиты. Также можно воспользоваться сайтом Госуслуг и отправить заявку через него.

Кроме того, власти анонсировали сохранение выплат семьям с детьми в возрасте до полутора лет. На них смогут рассчитывать те опекуны, которые непосредственно занимаются воспитанием нового поколения россиян. В Новосибирской области сейчас размер пособия составляет 6 тысяч 18 рублей. Если же родители были ранее трудоустроены официально – то можно получить до 40% от суммы среднего заработка за предыдущие двенадцать месяцев. Некоторые молодые родители получали до 30 тысяч рублей в месяц.

С 1 февраля вырастут пособия на детей в возрасте до трех лет. Их дают семьям с двумя детьми. Однако средства положены только тем, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека. То есть если в семье доход на одного человека составляет менее 25 тысяч рублей, можно претендовать на средства от государства. Размер этого пособия составляет около 10 400 рублей. После индексации ожидается повышение выплаты. Подавать заявление лично на это пособие не нужно, если вы ранее уже получали средства. Автоматическое продление выплат рассчитано до марта 2021 года.

Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет вырастут вдвое уже с 1 января 2021 года. Размер выплаты составит около 11 тысяч рублей. Но удвоенные средства смогут получить лишь те семьи, чей доход не превышает планку одного прожиточного минимума на человека, установленного в конкретном субъекте федерации.

Материнский капитал также будет проиндексировал. Его размер на первого ребенка составит 483 тысячи 881 рубль. За второго ребенка заплатят 639 тысяч 431 рубль. Если семье уже выдали маткапитал на первого малыша, в 2021 году размер доплаты при рождении второго ребенка составит 155 550 рублей (что на 5 550 рублей больше, чем в 2020 году).

