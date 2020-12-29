Новосибирцы собрали почти 440 тысяч рублей для детей с онкологией

Помощь оказали более двухсот тридцати частных благотворителей и партнер проекта – справочник и карты 2ГИС.

Выставка была посвящена мамам, чьи дети прошли или еще проходят лечение в онкологических центрах Новосибирска. Проект поддержали двенадцать известных фотографов города: Владимир Дубровский, Никита Хнюнин, Вера Сальницкая, Кристина Киблер, Александр Ощепков и другие.

Деньги будут использованы для оплаты лекарств, лабораторных исследований, перелетов семей подопечных фонда к местам лечения в федеральные клиники и приобретение медицинского оборудования. Собранные средства уже помогли двум семьям: были оплачены авиаперелет подопечной Новосибирск-Москва-Новосибирск для прохождения лечения в федеральной клинике и транспортировка биоматериала для проведения медицинских анализов в Москве для двух подопечных.