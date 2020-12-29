Новосибирцы собрали почти 440 тысяч рублей для детей с онкологией

Эти деньги удалось собрать благотворительному фонду «ЖИВИ» за месяц работы фотовыставки «Путь» перед кинокомплексом «Победа».
Помощь оказали более двухсот тридцати частных благотворителей и партнер проекта – справочник и карты 2ГИС.
Выставка была посвящена мамам, чьи дети прошли или еще проходят лечение в онкологических центрах Новосибирска. Проект поддержали двенадцать известных фотографов города: Владимир Дубровский, Никита Хнюнин, Вера Сальницкая, Кристина Киблер, Александр Ощепков и другие.
Деньги будут использованы для оплаты лекарств, лабораторных исследований, перелетов семей подопечных фонда к местам лечения в федеральные клиники и приобретение медицинского оборудования. Собранные средства уже помогли двум семьям: были оплачены авиаперелет подопечной Новосибирск-Москва-Новосибирск для прохождения лечения в федеральной клинике и транспортировка биоматериала для проведения медицинских анализов в Москве для двух подопечных.
«Мы приурочили выставку ко Дню матери и очень надеялись, что в канун такого важного праздника удастся собрать запланированную сумму – полтора миллиона рублей. Но и недели, и двух недель оказалось мало, и мы сначала продлили сбор, а потом и вовсе решили перевести проект в статус постоянных. Спасибо всем, кто внес свой вклад в сбор! Вы сделали выздоровление детей возможным. В ближайшее время мы планируем расширить экспозицию выставки „Путь». В фонде еще очень много семей, которые хотят рассказать свои истории и помочь не только своим детям, но и другим», – рассказала Ксения Алешина, исполнительный директор фонда «ЖИВИ».
«Всегда кажется, что беда не коснется твоей семьи, поэтому каждый раз она приходит неожиданно. Мы решили принять участие в проекте, потому что знаем, как нужна и важна помощь. Спасибо фонду, что для нас она нашлась. Поэтому мы хотели помочь другим малышам и надеялись на успешное окончание проекта. Жаль, что не удалось собрать всю запланированную сумму. Но уверена, что мы не зря начали привлекать внимание к проблеме детской онкологии – дети, к сожалению, болеют постоянно, несмотря на пандемию, карантины и т.д. Чем больше людей узнает о том, что нужна помощь, тем больше шансов, что мы вместе поможем большему количеству детей», – делится эмоциями Ирина Семенова, мама подопечного фонда.
Акцию перевели в разряд постоянных проектов фонда, поэтому все желающие еще смогут поддержать фотовыставку и помочь маленьким новосибирским пациентам на сайте fond-zhivi.ru. Работы фотографов можно посмотреть в социальных сетях по хештегу #путьживи.
Фото: архивы пресс-служб
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