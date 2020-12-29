Воображаемый стрит-арт. Креативные открытки с граффити выпустила сибирская художница

Пять новых городских граффити появились на открытках стрит-арт художницы Марины Ягода: она поселила на стены узнаваемых пейзажей сибирского мегаполиса сказочных персонажей в рамках проекта «Дом с открытки» фармацевтической компании Renewal. «Я всем желаю чтобы в нашем городе с каждым годом становилось все больше и больше красочных домов)🌸Это моя новогодняя фантазия на эту тему) Мечтайте вместе со мной и отправляйте родным теплые открыточка из сердца Сибири)» – написала на своей странице в соцсети «Вконтакте» художница.

Взять открытки себе на память или в подарок близким можно на праздничной фотозоне Renewal до 10 января в Театральном сквере (напротив НОВАТа, выход из метро «Площадь Ленина» в сторону мэрии).

Фото: страница «Вконтакте» Марины Ягода



