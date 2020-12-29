Замороженные продукты. Публикуем список товаров, цены на которые решили заморозить

Список продуктов, торговая надбавка на которые составит не более десяти процентов стал известен в Новосибирской области. Информацию об этом рассказали в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона. Ранее стало известно, что новосибирские торговые сети готовы на некоторое время сдержать рост цен на продукты первой необходимости. Региональные власти планируют продлить такие меры до апреля 2021 года.

«В рамках соглашения торговым сетям предлагается в розничных магазинах применять торговую надбавку не более десяти процентов на часть позиций ассортиментного ряда каждого вида социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», – сообщает минпромторг.



Власти подготовили список товаров первой необходимости и включили в него следующие позиции:



Свинина (кроме бескостного мяса)

Говядина (кроме бескостного мяса)

Баранина (кроме бескостного мяса)

Куры (кроме куриных окорочков)

Рыба мороженная неразделанная

Масло сливочное

Масло подсолнечное

Молоко питьевое

Яйца куриные

Сахар-песок

Соль поваренная пищевая

Чай черный байховый

Мука пшеничная

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

Рис шлифованный

Пшено

Крупа гречневая-ядрица

Вермишель

Яблоки

Капуста белокочанная свежая

Морковь

Лук репчатый

Планируется, что в магазинах торговых сетей, подписавших соглашение, ценники на товары будут выделены особым образом. Полный перечень ритейлеров, которые готовы предоставить такие меры поддержки, будет известен только после подписания соглашения всеми сторонами.