Катайся сколько хочешь. Во время каникул проезд для новосибирских школьников сделают бесплатным

Новосибирские школьники получили право на бесплатный проезд в транспорте в период зимних каникул, сообщили в пресс-центре мэрии. По данным ведомства, бесплатный проезд для ребят будет организован в муниципальном транспорте с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. «Право на бесплатный проезд получат обучающиеся общеобразовательных организаций города Новосибирска при предъявлении учащимися справок общеобразовательных организаций, подтверждающих факт их обучения в общеобразовательной организации», – рассказали в мэрии. Бесплатный проезд действует в троллейбусах, трамваях, метро, а также в автобусах: №7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72 и 88.