Настоящие сибиряки. Деды Морозы в одних майках и трусах устроили пробежку в лютый холод

Новосибирские поклонники закаливания выходят на зимнюю пробежку каждый год. В этом году она совпала с одним из самых холодных показателей 2020 года в Новосибирске. Во время экстремального марафона на термометрах было –37 градусов.

В забеге приняли участие двадцать человек. Они стартовали от площади Лыщинского и финишировали на площади Маркса. Те, кто не смог выдержать, могли доехать до конечной точки на машине. Во время пробежки «спортсмены-моржи» поздравляли новосибирцев с наступающим праздником. По окончании своего морозного подвига они направились в баню.

Фото: КП-Новосибирск