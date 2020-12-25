Что покажут на губернаторской елке? На этот раз у мероприятия будет как никогда много зрителей – благодаря телевизионному формату

Новогодняя программа начнется все будет с небольшой видеооткрытки от Деда Мороза, а затем детей поздравит глава региона Андрей Травников. Завершит трансляцию спектакль «Морозко», созданный труппой молодежного театра «Глобус».

«Этот год особенный: сейчас отменены все интерактивные мероприятия с детьми, поэтому губернаторская новогодняя елка в этом году пройдет в формате телевизионной программы, как и Кремлевская, без зрителей. Это делается ради безопасности и здоровья как детей, так их родителей, бабушек и дедушек, – подчеркнул заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. – В онлайн формате есть свои преимущества. Раньше губернаторскую елку могли увидеть порядка тысячи семисот детей, но сейчас, благодаря трансляции, охват юных зрителей должен увеличиться как минимум вдвое».

Директор молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина рассказала о спектакле «Морозко», который будет записан для новогоднего мероприятия: «Постановку осуществил наш молодой, но зарекомендовавший себя многими работами режиссер Иван Орлов. Постановочная группа тоже вся из нашего театра. В спектакле будет много световых и современных мультимедийных эффектов, что будет интересно аудитории. В целом сказка будет интересна не только для детей, но и для взрослых, и рекомендована для семейного просмотра».

Евгений Сазонов отметил, что, несмотря на онлайн-формат елки, сохранится традиция выдачи подарков детям, которые были приглашены на мероприятие. «Списки детей были согласованы заранее, подарки получат дети из детских домов, дети погибших военнослужащих, дети из социально незащищенных категорий населения. Новшеством стало в этом году то, что впервые новогодние подарки в рамках елки получат дети-волонтеры», – сообщил господин Сазонов.

Губернаторская новогодняя елка будет транслироваться на телеканалах ОТС и ОТР 30 и 31 декабря 2020 года в 17:00, 1 января 2021 года – в 15:50 на телеканале ОТС.