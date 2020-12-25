Борьба с ковидом без перерывов на Новый год. Президент заявил о необходимости дополнительных выплат для медиков, работающих в праздники

В ходе совместного заседания Государственного Совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин напомнил о том, что по закону каждый медик, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату. Это касается и тех специалистов, которые помогают пациентам с коронавирусом.

«Это, безусловно, должно быть сделано, это требование закона. Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», – заключил президент.