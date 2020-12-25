Добрые волшебники в бутсах. Мечту десятилетнего мальчика исполнили игроки футбольного клуба «Новосибирск»

Трогательная история о сюрпризе для Егора появилась в соцсетях футбольного клуба «Новосибирск». Егору Владыкину 10 лет, его воспитывает бабушка. В преддверии Нового года школьник отправил Деду Морозу письмо, в котором рассказал, что хочет познакомиться с футболистами и побывать в раздевалке у команды.

«Совместно с Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России, мы сделали подарок Егору на Новый год и исполнили его желание. Пригласили мальчугана в гости, где он поиграл в мяч и пообщался с нашими футболистами: Максимом Житневым, Вячеславом Ларенцом, Романом Ткачуком, Евгением Корбутом, а также вратарями – Евгением Ставером и Ильей Труниным, — написано в группе ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». — Не обошлось и без сюрпризов. Юный любитель футбола получил в подарок игровую майку клуба, набор фирменной атрибутики, сладости, а также мяч с автографами игроков».

Фото: архивы пресс-служб