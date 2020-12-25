Новый год – новая пенсия. С 1 января выплаты пожилым людям увеличатся

В Новосибирской области с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%, об этом сообщила пресс-служба управления Пенсионного фонда России по Новосибирской области. В среднем на территории региона выплаты увеличатся примерно тысячу рублей.

«При этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии», — пояснили в Пенсионном фонде. Средний размер страховой пенсии после индексации в Новосибирской области составит 17 111 рублей.

Увеличение коснется более шестисот тысяч неработающих пенсионеров Новосибирской области. В январе пенсии будут выплачены уже в новом размере. В Пенсионном фонде также напомнили, что через почту за 3 января выплаты придут 29 декабря. С 4 января выплаты начнутся в обычном режиме.