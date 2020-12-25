Катаемся строго на расстоянии. Новые наставления Роспотребнадзора касаются социальной дистанции на катках и горках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила правила для новогодних мероприятий. Наиболее эффективным и безопасным в новогодние праздники в Роспотребнадзоре считают организацию мероприятий на открытом воздухе. Однако даже в этих случаях число участников рекомендуется ограничивать – не больше пятидесяти.

Субъектам России также рекомендуется не прекращать работу горок и катков, но обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции. Госпожа Попова пояснила, что для этого нужно, чтобы празднующие не толпились в раздевалках и пунктах проката. «Хорошая организация — это залог безопасного проведения времени на открытом воздухе в таких объектах», — подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора также рекомендовала чаще дезинфицировать поверхности в общественном транспорте, поскольку нагрузка на него в новогодние праздники повысится. Фуд-кортам посоветовали раз в три часа делать перерывы и проводить полную дезинфекцию, так как посетители там находятся без масок. В торговых центрах и магазинах будет проводиться дополнительная обработка поверхностей.



